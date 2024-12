System of a Down no Brasil: venda de ingressos começa hoje (19)

A venda de ingressos para os shows da banda System of a Down no Brasil começa a partir das 12h desta quinta-feira (19/12), no site da Eventim. O grupo se apresentará em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba entre 6 e 10 de maio do próximo ano.

As entradas custam entre R$ 197,50 (meia-entrada em Curitiba) e R$ 1.095 (inteira da pista premium em todos os estados). Os ingressos também podem ser adquiridos nas bilheterias físicas.

A banda formada em 1994 na Califórnia coleciona hits como Chop suey!, Aerials, B.Y.O.B, Toxicity, Lonely day e Sugar.

A primeira passagem do System no Brasil ocorreu em 2011. Na época, a banda fez uma apresentação em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, no festival Rock in Rio. Em 2015, o grupo retornou ao país para fazer um novo show no evento.

Locais e datas dos shows

Curitiba (Estádio Couto Pereira): 6 de maio

Rio de Janeiro (Engenhão): 8 de maio

São Paulo (Allianz Parque): 10 de maio

Valor dos ingressos

São Paulo e Rio de Janeiro: R$ 247,50 (meia-entrada da cadeira superior) a R$ 1.095 (inteira da pista premium)

Curitiba: R$ 197,50 (meia-entrada da arquibancada) a R$ 1.095 (inteira da pista premium)