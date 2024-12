Ana Castela visita a Clube FM para show privado

Ana Castela esteve na Clube FM para uma entrevista no Fala Sucesso! e um show privado para os fãs no auditório do Correio Braziliense - (crédito: Pedro Santana/CB/D.A. Press)

Ana Castela esteve na Clube FM nesta quinta-feira (19/12) para uma entrevista ao programa Fala Sucesso! e um show privado para os fãs no auditório do Correio Braziliense.

Durante a entrevista a Clube, Ana falou sobre o início de carreira, as dificuldades que enfrentou quando decidiu ser cantora e a saudade que sente do sítio do avô, localizado na divisa entre o Brasil e o Paraguai.

Ao longo da conversa, a cantora aproveitou para contar uma curiosidade: antes de se dedicar aos palcos, ela fazia faculdade de odontologia. “Eu ia ser dentista”.

Atualmente moradora de Londrina, a artista revelou que sente falta da família e da terra natal. Ela também contou sobre as dificuldades que enfrenta durante o cotidiano. “São muitos problemas para resolver”. Na sequência, tirou fotos calorosas com alguns fãs que a esperavam.

No show, Ana embalou o público animado, com cerca de 150 pessoas, em maiores sucessos, como: Canudinho, Pipoco, Patricinha virou boiadeira, Nosso quadro e Ce tá cruzando a fronteira, parceria com Gustavo Mioto.

Durante a apresentação, a cantora fez uma revelação: disse que tem o objetivo de colaborar com artistas como Jorge e Mateus, Henrique e Juliano e Maiara e Maraisa.

Surpresa com a quantidade de chapéus, Ana demonstrou o carinho que sente pelos fãs mirins. “Não sei nem pra onde olhar. É Ana de lá, Ana de cá. É muito gostoso”, disse.