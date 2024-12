5 jogos que se passam (ou tem) Natal como temática

O Natal já está chegando, entre papais-noeis, ceias e árvores decoradas, o clima festivo costuma aparecer em várias obras de ficção e no mundo dos videogames não é diferente. O Noel já esteve em muitos games tendo presença física ou apenas como ambientação. O Correio separou cinco jogos que se passam nesta data ou que tenham o bom velhinho.

O Estranho Mundo de Jack/Kingdom Hearts 2

Um jogo na pegada de Devil May Cry foi produzido pela Capcom com o esqueleto da Disney como protagonista. (foto: Reprodução/Capcom)

O mundo aterrorizante, macabro e gótico de Tim Burton, O Estranho Mundo de Jack, conta a história de Jack Skellington, o Rei das Abóboras, conhecido por ser o mais amedrontador ser de Halloween Town, fica entediado de fazer repetidamente todas as mesas coisas na cidade do Dia das Bruxas. Enquanto caminha por aí, se depara com uma porta de cada feriado e encantado pelo Natal, Jack atravessa para a Cidade do Natal, descobrindo um mundo de novidades e festividades. Instruído por sua nova paixão, Jack tenta passar aos moradores de Halloweentown, mas tudo acaba virando um desastre, quando sequestram o Papai Noel e põem o Natal em risco.

O musical da Disney é um dos mais adorados na cultura pop e um jogo sobre ele, não tardaria a chegar. Lançado em 2004 para PlayStation 2, Tim Burton's The Nightmare Before Christmas: Oogie's Revenge - Tim Burton O Estranho Mundo de Jack: A Vingança do Bicho-Papão, em tradução livre. – adota o estilo Hack’n’Slash, muito em alta na época por conta da saga Devil May Cry, que curiosamente tem a Capcom como produtora em ambos os títulos.

O jogo se passa um ano após os eventos do filme, trazendo Jack como personagem principal, tendo que enfrentar novamente o Bicho-Papão, que tenta mais uma vez dar fim a do Papai Noel. O jogo tem um trecho que se passa na Cidade do Natal, mas boa parte do jogo Jack explora os cantos sombrios de Halloween Town.

Para não deixar passar também, o filme foi teve sua história revivida em Kingdom Hearts 2, lançado em 2005, também para PlayStation 2, um RPG denso que une os mundos da Square Enix, responsável pela saga Final Fantasy e o universo Disney, que no segundo título, Além do Estranho Mundo de Jack contam com outras franquias de grande peso, como: Tron, Rei Leão e Aladdin.

Recontando a história de O Estranho Mundo de Jack, Sora, Donald e Pateta também conhecem o Papai Noel depois depois de enfrentarem os horrores de Halloween Town. (foto: Reprodução/Square Enix)

No jogo, Sora, Donald e Pateta revivem os eventos de O Estranho Mundo de Jack acompanhados do próprio esqueleto enquanto tentam impedir que Malévola (Sim, a de Bela Adormecida) de alimentar o Bicho-Papão com poder o suficiente para derrotar os guerreiros de Mickey. Os personagens visitam o Papai Noel na Cidade do Natal e lutam brevemente para salvá-lo.

Tim Burton's The Nightmare Before Christmas: Oogie's Revenge está disponível para PlayStation 2 e Xbox.

Kingdom Hearts 2 está disponível para PC, PlayStation 2, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One.

Batman Arkham Origins

O Natal do Homem-Morcego também é sombrio em Gotham City. (foto: Reprodução/Warner Bros.Games)

Lançado em 2013, o terceiro jogo da saga Arkham é o primeiro produzido exclusivamente pela Warner Bros. Games Montreal. A equipe da Rocksteady que fez tanto o primeiro jogo Batman Arkham Asylum, quanto o segundo Batman Arkham City, estava trabalhando no que seria Batman Arkham Knight.

Origins conta a história de um Cavaleiro das Trevas no início de carreira, a trama traz Mascara Negra, um mafioso de Gotham City que coloca uma recompensa na cabeça do Homem-Morcego, oito assassinos então começam uma caçada na noite pelo Batman. Vilões muito conhecidos de Gotham são os principais antagonistas da história, como o Pistoleiro, Exterminador, Vagalume e muitos outros.

O jogo se passa na véspera de Natal, com a ambientação sendo voltada para o clima natalino, apesar da temática sombria da cidade de Gotham. Um estilo escolhido pelo próprio diretor criativo de Arkham Origins, Eric Holmes, que apontou em algumas entrevistas que o tom é proposital e contrastante, com gárgulas vestidas de Papai Noel e pisca-piscas de luz fraca comparadas aos becos escuros. Não só isso, mas a trilha sonora composta por Christopher Drake foi feita para remeter ao mesmo estilo de Duro de Matar, que também conta com o Natal como seu plano de fundo.



Na época em que saiu o jogo recebeu duras críticas da imprensa especializada, por uma série de problemas técnicos e também por não ser produzido pelo estúdio que criou a trilogia Arkham.



Batman Arkham Origins está disponível para PC, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U.

The Divison

The Division mostra como uma Nova York parada no tempo. (foto: Reprodução/Ubisoft)

Lançado em 2015, The Division é um jogo de FPS em terceira pessoa, que traz algumas habilidades para serem usadas durante o combate. A história do jogo traz uma pandemia - Uma história elaborada impressionantemente antes da pandemia da Covid-19 – que se espalhou durante a Black Friday, com uma doença que lembra a Monkeypox, que atingiu os EUA e causou o caos em uma de suas maiores cidades, Nova York. Vendo isso o governo abre uma organização militar que recruta agentes para a Divisão, assim combatendo o caos que tomou as ruas de Manhattan.

O jogo da Ubisoft não se passa exatamente no Natal, mas sim, em um mundo que foi decorado para a noite de Natal antes da pandemia que acometeu seu mundo, deixando a decoração eternamente nas ruas de Nova York. The Division é um jogo de tiro focado em loot – Procurar equipamentos e armas melhores – com elementos de multiplayer, com outros jogadores servindo como agentes para auxiliar no comprimento das missões do jogo. Seu principal atrativo são as Zonas de Guerra espalhadas pelo mapa, onde itens valiosos ficam para os jogadores se defrontarem lá dentro por equipamentos melhores.

The Division está disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Saga Yakuza

Com muitos de seus jogos ambientados no fim de ano, Yakuza traz mais de uma vez os elementos de Natal presente em sua história. (foto: Reprodução/Sega)

A saga da máfia japonesa da Sega tem boa parte de sua história se passando no mês de dezembro e com o clima festivo no ar, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 e Yakuza 5 se passam em tempos natalinos, com o mafioso Kazuma Kiryu arrebentando outros gangsters no soco. A própria versão original de Yakuza 2 traz em seus créditos “Silent Night”, a versão americana de “Noite Feliz”, encerrando o jogo do jeito mais natalino possível.

O ápice da franquia é quando Taiga Saejima, um dos vários personagens jogáveis de Yakuza 5, se mete em uma missão para defender Papais Noéis de uma gangue especializada em caçar as pessoas vestidas de bom velhinho. O personagem é seguido pelas crianças acreditando que Saejima é o verdadeiro noel, mas eventualmente ele encontra os “Caçadores de Noel” e os coloca na lista dos malvados.

Yakuza 5 está disponível para PC, PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One.

Spider-Man: Miles Morales

Miles Morales tem um jogo inteiro só para apresentar o personagem como o novo Homem-Aranha. (foto: Reproudução/Insomniac Games)

Spider-Man: Miles Morales é uma expansão stand alone - que pode ser jogada sem ter o jogo base - que é uma porta de entrada para aqueles que ainda não conhecem o personagem. O jogo tem uma campanha curta se comparada com a duração de Marvel 's Spider-Man, mas ainda traz um conteúdo único e imperdível para os fãs do cabeça de teia.

Depois dos eventos do primeiro jogo do Homem-Aranha, Peter Parker treina Miles Morales para se tornar um heroi e após um confronto com o Rhino, em que o original é derrotado e o Homem-Aranha Miles Morales é quem consegue derrotá-lo, Peter consegue confiar plenamente no pupilo para deixar a cidade de Nova York em suas mãos.

O jogo se passa na época das festividades, com direito até a uma missão inteira na casa dos Morales comemorando o natal. Como o jogo é ambientado no inverno, nem Miles resistiu ao frio de Nova York, preparando um uniforme especial, com um cachecol, protetores de ouvido, touca e meias.

Spider-Man Miles Morales está disponível para PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.





