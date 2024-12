16ª Mostra de Dança de Brasília celebra dançarina Gisèle Santoro

A 16ª Mostra de Dança de Brasília celebra 70 anos de carreira da dançarina Gisèle Santoro no Centro Cultural Banco do Brasil, nestes sábado e domingo (28 e 29/12), com espetáculos e oficinas de dança. O evento é livre e apresenta companhias de balé, dança popular, dança afro, dança contemporânea e dança urbana, além de rodas de conversa com profissionais de dança do Brasil. Gisèle é uma bailarina, coreógrafa e professora que se tornou referência na dança clássica em Brasília, além de ser fundadora do Seminário Internacional de Dança de Brasília e criadora da Mostra de Dança de Brasília.

Neste sábado, o evento começa às 9h30 com a oficina de dança afro realizada pelo coreógrafo e dançarino angolano Dilo Paulo. A dança de Paulo é caracterizada por movimentos fluidos e intensos.

Logo em seguida, às 11h, a multiartista e professora pernambucana Bárbara Alburquerque realiza uma oficina de dança contemporânea com uma técnica que desafia os padrões tradicionais e permite a exploração criativa e a liberdade de movimento.

A última apresentação da noite começa às 19h com uma apresentação de videodança que é uma fusão entre dança e cinema. No mesmo dia, quatro grupos sobem ao palco: o Ballet de Brasília, uma das principais referências da dança clássica na capital federal; a Flyer Cia de Dança, uma companhia que combina inovação e versatilidade com uma abordagem contemporânea; a Transições Cia de Dança, uma companhia que permeia entre a dança clássica e contemporânea com espetáculos reflexivos e com temas sociais; e o Grupo Under 7, conhecido pelas performances urbanas e pela conexão com a cultura hip-hop.

No domingo, a programação começa às 9h30 com uma oficina de balé coordenada por Gisèle Santoro com assistência de Carol Marcelo. Às 11h, o bailarino, coreógrafo e professor, Renato Fernandes apresenta uma oficina de dança contemporânea.

A mostra termina às 18h, com as apresentações individuais do Corpo de Baile Noara Beltrami, criado pela bailarina Noara Beltrami. O grupo é referência nas formações de novos talentos em Brasília. Também se apresentam a Foco Cia de Dança, que traz dança contemporânea em interação com diferentes formas de arte, Cia Have Dreams, combinando a dança contemporânea com elementos teatrais, a Companhia de Dança Corpus Entre Mundus, que aborda a conexão entre diferentes culturas e estilos de dança, e a Cia Mutum, que foca na experimentação de movimentos e ancestralidade.

Com 70 anos de carreira, Gisèle Santoro é um dos nomes mais importantes para a dança do Distrito Federal. Nascida no Rio de Janeiro, ela estudou em um internato até os 14 anos, onde aprendeu piano. O contato com o balé veio apenas aos 15 anos, quando a mãe a matriculou nas aulas de dança.

Diversidade

As ações da mostra têm o objetivo de difundir as expressões de dança do DF, destacando os artistas locais e contemplando a diversidade da dança, as múltiplas modalidades e estilos que foram fomentadas e inspiradas pelos projetos de Gisèle ao longo das décadas. "Para obter realização pessoal e sucesso em qualquer decisão e atividade, qualquer direção que vá tomar na vida deve depender de sua paixão por esta direção e o desejo de se dedicar totalmente. Seja na arte, na política, na vida familiar. É como na religião: se a crença não é total e verídica, ela não existe nem dá frutos", garante Gisèle.

16ª Mostra Brasília - Celebração dos 70 anos de carreira de Gisèle Santoro

Nestes sábado e domingo (28 e 29/12), a partir das 9h30, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB Brasília). Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no site ou na bilheteria do CCBB Brasília. Classificação indicativa: livre.