Luccas Carlos foge das "love songs" em novo disco

Cantar sobre amor é uma faca de dois gumes. Apesar de ser o tema mais popular entre os músicos, pode ser um estigma. O cantor de rap Luccas Carlos vive esse dilema. Carioca conhecido pelas chamadas love songs, ou músicas de amor, o artista discute esse lugar da carreira no novo disco Busco romance love show.

Apesar de ser um trabalho para o mainstream da cena hip-hop da qual o artista participa, o álbum tem um conceito muito bem amarrado sobre uma urgência pessoal do rapper. “O disco vem desse lugar da busca por um amor, por um romance, por alguma coisa que tenha sentimento no mundo de hoje”, afirma Luccas Carlos, ao Correio.

O músico sabe que o que o fez grande entre os fãs foi a capacidade de expressar o amor. Por isso, ele, a priori, tentou fazer um trabalho nessa linha. Porém, não era o momento de falar de amor para o cantor. “Eu estava meio sem assunto e tentei entrar em um lance de um personagem muito apaixonado. Para poder fazer as músicas que eu sei que as pessoas querem. Mas, eu não estava me sentindo assim de verdade”, lembra. “Eu podia ter até me forçado a continuar nessa, mas acho que pode ser mais genuíno, pode vir de um lugar mais maneiro se eu falar a mesma coisa de outro jeito”, complementa.

Luccas Carlos sente que canta a trilha sonora do amor de outras pessoas, mas que não teve a oportunidade de viver a própria história. “Até o momento do final do disco eu ainda não tinha chegado a um final desta busca que eu falo no título”, conta o artista.

Por conta desse lugar mais melancólico amorosamente, Luccas chegou à analogia do Homem de Lata de O mágico de Oz. “O Homem de Lata era um cara que cortava madeira na fazenda. Aí, uma bruxa chegou e o amaldiçoou, tirou o coração dele e o transformou em Homem de Lata. A partir daquele momento, o sonho dele é ter o coração de volta”, explica o rapper. “Na minha cabeça, fez todo sentido. A pista me transformou em homem de lata. A pista, as pessoas que eu tentei me envolver e os amores que eu tentei viver tiraram meu coração”, completa.

Contudo, se engana quem acredita que o disco é triste por tratar desse tema. A obra é dançante e diversa e por isso é um “love show”. “É um disco muito divertido. Eu acho que, de todos os meus trabalhos, assim, é o mais solto em temas, linguagens e forma de fazer música”, comenta o artista, que destaca as faixas Famosa e Easy como algumas das que trazem mais novidade na discografia.

Participações de peso

Busco romance love show é um disco cheio de amigos conquistados ao longo do caminho. Nomes como Djonga, Teto, Don L, A$HP, Vulgo FK e Menor MC são alguns que estrelam o trabalho. “A minha ideia para esse disco sempre foi ter muita gente. Eu brincava que ia ser o novo filme dos Vingadores no meu disco novo (risos)”, recorda o artista.