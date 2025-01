A turnê solo que Hayley Williams planeja para 2025

A cantora Hayley Williams, conhecida como vocalista da banda Paramore, revelou planos para uma turnê solo em 2025. O anúncio empolgou fãs que acompanham sua carreira tanto na banda quanto em projetos individuais.

Ainda sem muitas informações sobre locais e datas, a turnê promete trazer canções de seus álbuns solo, como “Petals for Armor” e “Flowers for Vases / Descansos”, além de possíveis surpresas musicais.

Hayley, que conquistou grande reconhecimento pela autenticidade e profundidade de suas composições, deve aproveitar a oportunidade para explorar um formato mais intimista e experimental em seus shows.

Desde que iniciou sua carreira solo, a artista se destacou por sua capacidade de inovar e por abordar temas pessoais em suas músicas. Os fãs agora aguardam ansiosos por mais detalhes e pelo início da venda de ingressos, na expectativa de vivenciar uma nova faceta de Hayley Williams no palco.

Com o Paramore atualmente em hiato após o sucesso da turnê do álbum “This Is Why”, a artista parece estar pronta para um novo capítulo em sua trajetória musical.