O que se sabe sobre o futuro de '007' após a saída de Daniel Craig

Três anos após o fim da era Daniel Craig como James Bond, a procura por um novo protagonista dos filmes 007 começou. Amado pelo público, o ator britânico, depois de estrelar quatro longa-metragens da franquia durante mais de uma década, encerrou a participação nos filmes em 2021, deixando uma missão desafiadora para o próximo escalado a calçar os sapatos do personagem icônico.

Leia também: Daniel Craig revela incômodo com fama após interpretar James Bond em 007

Aaron Taylor-Johnson, de apenas 34 anos, é o principal cotado para substituir Craig. A mídia internacional, incluindo a BBC, informou que, recentemente, o jovem ator fez um teste a portas fechadas para o papel, na presença de Barbara Broccoli, produtora responsável pela franquia. Ainda segundo a imprensa, ele impressionou a equipe e recebeu o convite formal para assumir o protagonismo do próximo longa.

Com carreira no cinema iniciada em 2003, Aaron já é acostumado a realizar cenas de ação e acrobacias mais intensas. O ator fez parte do elenco dos filmes Kick-Ass, Vingadores, Godzilla, Tenet e Bullet train, o que pode ser um ponto a favor dele.

Enquanto não é feito o anúncio oficial do novo Bond, Craig continua sendo o 007 para grande parte do público — talvez, por isso, os fãs da franquia tenham tido dificuldade para aceitar o mais novo papel do britânico. No mês passado, o ator estreou como o protagonista do longa Queer, baseado na novela homônima de William S. Burroughs e dirigido por Luca Guadagnino.

No filme, Craig se apresenta de forma inédita, protagonizando cenas de sexo gay e nudez. A trama se passa na Cidade do México, durante o período pós-guerra, e conta a história de William Lee, um homem homossexual que precisa lidar com o vício em drogas, o extremo oposto do que o ator vivia no papel do agente secreto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao jornal britânico Sunday Times, ele afirmou que não poderia ter feito uma produção como essa enquanto fazia Bond. "Pareceria reacionário, como se eu tivesse tentando mostrar meu alcance enquanto ator", disse.

Por outro lado, Pierce Brosnan, antecessor de Craig em 007, deu continuidade aos trabalhos no gênero de ação. O ator, que encerrou a trajetória na franquia de sucesso em 2002, estreou nesta quarta-feira (1º/1) o thriller Charlie em ação, do serviço de streaming Adrenalina Pura, disponível no Prime Video Channels, Apple TV e Claro TV . Dirigido pelo cineasta australiano Phillip Noyce, o longa conta a história de Charlie Swift, um assassino profissional que trabalha há duas décadas como braço direito de Stan, um chefão do crime que considera como pai.

Quando o mafioso é brutalmente assassinado por outro cartel, Charlie embarca em uma jornada de vingança, enfrentando o submundo do crime. Em uma das cenas do filme, inclusive, o personagem de Brosnan segura uma pistola Walther PPK, a icônica arma de James Bond.