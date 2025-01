Thiago Nigro apaga vídeo polêmico e desabafa sobre perda do filho

Após apagar postagem polêmica em que mostrava o feto do próprio filho no chão, Thiago Nigro, influenciador conhecido como Primo Rico, postou um desabafo sobre a situação que o casal viveu desde a notícia de que sua esposa, Maíra Cardi, havia perdido o bebê.

Em um texto escrito no aplicativo notas do Iphone e printado em forma de cards, o produtor de conteúdo on-line contou a trajetória do casal nos últimos dois anos. Ele afirmou que queria ter dois filhos com a ex-BBB e recordou da alegria de saber que o primeiro estava a caminho.

“Há alguns anos atrás, a minha prioridade era clara: primeiro, o trabalho. Depois, a família. E em terceiro, a saúde”, lembra Nigro na postagem. O influenciador afirmo que após encontrar Deus, tudo mudou. Ele passou a priorizar a família em relação ao trabalho e quis cuidar da saúde. “Meu filho representava a materialização disso tudo. De tudo que eu imaginava, idealizava e sonhava”, conta.

Posteriormente, sem pedir desculpas pelo vídeo postado e apagado, Nigro contou sobre a dor da perda do bebê, falou que tem novas reflexões que não irá compartilhar e agradeceu a todos que o procuraram com mensagens de apoio.

O influencer encerrou o texto com uma fala direcionada ao filho que perdeu: “Obrigado por sua breve passagem por aqui, filho”. O Primo Rico também limitou os comentários após muitos usuários criticarem o vídeo apagado minutos antes.