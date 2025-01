Globo de Ouro aponta caminho de Fernanda Torres para o Oscar

Fernanda Torres é responsável por um grande marco na indústria cinematográfica nacional. Ela se tornou a primeira brasileira a ganhar um Globo de Ouro de melhor atriz pelo trabalho no filme Ainda estou aqui, de Walter Salles.

Fernanda desbancou grandes nomes de Hollywood, como: Angelina Jolie, Tilda Swinton, Kate Winslet, Pâmela Anderson e Nicole Kidman, que concorriam com ela. O feito abre espaço para que a atriz volte a repetir a dose, dessa vez no Oscar.

A categoria de melhor atriz está deverá ser disputada com fortes nomes que lutam por uma indicação formal em uma das cinco vagas: Cynthia Erivo (Wicked), Angelina Jolie (Maria), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A substância), Nicole Kidman (Babygirl) e Marianne Jean Baptiste (Hard truths).

No entanto, a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro aumenta a campanha da brasileira, já que mais pessoas irão assistir ao filme. Ainda estou aqui também está entre os cotados para concorrer. O longa está na lista dos 15 filmes que avançaram para a próxima ronda de votação na categoria filme internacional do Oscar.

Discurso de Fernanda Torres no Globo de Ouro

A cerimônia do Globo de Ouro ocorreu na noite deste domingo (5/1). Na ocasião, Fernanda fez história e também direcionou os olhares do mundo inteiro para o cinema brasileiro. Ao subir no palco para receber o prêmio, a atriz emocionou ao dedicar o Globo de Ouro à sua mãe, Fernanda Montenegro, que esteve no mesmo lugar há mais de 20 anos após ser indicada por Central do Brasil.

"Quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não tem ideia, ela estava aqui há 25 anos atrás. Isso é uma prova que a arte perdura na vida, até durante os momentos mais difíceis, como os quais Eunice Paiva passou", disse Torres.

"Com tantos problemas no mundo de hoje, tanto medo, esse é um filme que nos ajuda a sobreviver em tempos tão desafiadores quanto esses", acrescentou a atriz, se referindo ao tema do filme, que se passa durante a ditadura militar no Brasil.

Assista o momento: