Globo de Ouro: Selton Mello chora abraçado com Fernanda Torres

Selton Mello publicou fotos em que aparece chorando e abraçando Fernanda Torres após ela ganhar o Globo de Ouro como melhor atriz de filme de drama. Os dois atuaram no filme Ainda estou aqui, interpretando casal formado por Rubens e Eunice Paiva.

Nos stories do Instagram, Selton afirmou que ama a foto do momento em que ele celebra a vitória de Fernanda. O ator também declarou amor pelo cinema brasileiro.

Fernanda superou as atrizes Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet e se tornou a primeira brasileira a vencer uma estatueta do prêmio. No discurso, a atriz agradeceu a mãe, a também atriz Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Globo de Ouro em 1999.

"Quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não tem ideia, ela estava aqui há 25 anos atrás. Isso é uma prova que a arte perdura na vida, até durante os momentos mais difíceis, como os quais Eunice Paiva passou. Com tantos problemas no mundo de hoje, tanto medo, esse é um filme que nos ajuda a sobreviver em tempos tão desafiadores quanto esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro", disse Fernanda Torres.

Ainda estou aqui também foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme de língua estrangeira, mas perdeu para a obra francesa Emilia Pérez. O longa brasileiro é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre o próprio pai, o deputado federal Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), que foi preso e morto durante a ditadura militar. Após a morte do marido, Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres) precisa mudar de rotina e vira advogada e ativista de direitos humanos.