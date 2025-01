CCBB Brasília organiza atividades gratuitas para as férias de janeiro

Durante o mês de janeiro, o Programa do Educativo do CCBB Brasília oferecerá uma programação de férias gratuita para toda a família. Oficinas, rodas de leitura, ateliês e teatro de sombra são algumas das atividades que o espaço ofertadas pelo espaço. Para participar, basta retirar os ingressos no site ou na bilheteria física do CCBB.

Globo de Ouro aponta caminho de Fernanda Torres para o Oscar

Das terças às sextas, a partir das 16h, ocorrerá, no cinema do CCBB, a oficina RPG Live Action, que receberá até 70 vagas. Voltada para adolescentes, a atividade, que será ministrada pelo historiador e artista plástico, Alexandre Panda, propõe simulações e histórias interativas baseadas em lendas do folclore brasileiro. Durante os encontros, os jovens irão assumir o papel de personagens fictícios dentro de uma narrativa imaginária.

Globo de Ouro: conheça Eunice Paiva, a personagem de Fernanda Torres

Para bebês de 0 a 3 anos, haverá o teatro de sombras, em que os movimentos dos objetos sob luzes de diferentes cores dão vida a narrativas e estimulam a imaginação. A atividade será às quartas-feiras, às 10h, para as crianças de até 1 ano, e para as de 2 e 3 anos, no mesmo dia, às 14h. Os encontros, que terão a capacidade máxima de 10 pessoas, serão na Sala do Programa Educativo.

Como Fernanda Torres se tornou uma das atrizes brasileiras mais reconhecidas no exterior

Já os adultos poderão desfrutar do Ateliê Memória – Tapeçaria em Talagarça nas quintas-feiras, às 17h, na Sala do Programa Educativo. A programação, que receberá até 10 participantes, convida o público a criar pequenas tapeçarias em talagarça a partir da técnica do bordado.