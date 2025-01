Participação de Fernanda Torres no ‘Jimmy Kimmel Live’ pode ser cancelada

O cancelamento da edição de quarta foi confirmado pela revista norte-americana Variety. No programa, Kimmel receberia, entre outros convidados, a atriz Cynthia Erivo, intérprete de Elphaba no musical Wicked, e o ator e comediante Brian Jordan Alvarez, criador e personagem principal da série O professor.

“Caso JKL (o programa Jimmy Kimmel Live) também feche na quinta-feira", sugere o portal da Variety, “os convidados atualmente escalados incluem Timothée Chalamet (do filme Um completo desconhecido) e a convidada musical The Lumineers (banda norte-americana)”. Além destes, é convidada Fernanda Torres, que dá vida a Eunice Paiva no filme Ainda estou aqui e ganhou o Globo de Ouro de ‘Melhor atriz em filme de drama’ no último domingo (5/1).