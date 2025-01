Herdeiras de Silvio Santos entram na Justiça para ter acesso a fortuna em Bahamas

Elas consideram a cobrança como indevida, em vista que os valores bloqueados são provenientes do exterior e não se relacionam com a legislação brasileira - (crédito: Reprodução/Instagram)

As seis filhas e a viúva do apresentador Silvio Santos entraram com uma ação na Justiça contra o Estado de São Paulo. As herdeiras não querem pagar o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), tributo estadual obrigatório para alguém que herde bens de falecidos, para ter acesso a cerca de R$ 429,9 milhões que estão em contas do apresentador em um paraíso fiscal.

As herdeiras consideram a cobrança indevida, tendo em vista que os valores bloqueados são provenientes do exterior e não se relacionam com a legislação brasileira. De acordo com o portal F5, da Folha de S. Paulo, cerca de R$ 428 milhões estão em uma empresa em Bahamas, paraíso fiscal na América Central. Para ter acesso a fortuna, seria necessário pagar cerca de R$ 17 milhões ao Estado de SP.

Leia também: Larissa Manoela vai à Justiça para quebrar contrato vitalício com os pais

Nesta semana, estado de São Paulo foi intimado e apresentou uma defesa contra as acusações das herdeiras de Silvio. O procurador Paulo Gonçalves da Costa Júnior expressou preocupação com o fato de uma parte significativa do montante estar em um paraíso fiscal.

"Senor Abravanel era pessoa notoriamente conhecida cujo patrimônio e atividades econômicas conhecidas situavam-se no Brasil, causando surpresa e estranheza que a maior parte de sua herança seja atribuída a determinada participação societária em "entidade" sediada no paraíso fiscal das Bahamas, cuja existência era até então desconhecida do público", defendeu Júnior.

Ainda de acordo com a reportagem, o Tribunal de Justiça do estado quer marcar uma audiência de conciliação para avaliar a viabilidade de um acordo entre as partes envolvidas. Até o momento, não foi definida uma data para essa audiência.

Leia também: Grazi Massafera revela ajuda de Pedro Bial para salvar imagem

O Correio tenta contato com a assessoria jurídica do Grupo Silvio Santos e com a assessoria do estado de São Paulo, a fim de confirmar as informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.