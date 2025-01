Obras de Oswald de Andrade e Getúlio Vargas caem em domínio público

Passaram a ser de domínio público, desde 1º de janeiro de 2025, as obras de Oswald de Andrade, Getúlio Vargas, Roquette-Pinto e outros autores brasileiros mortos no ano de 1954. Isso ocorre pois perduram por 70 anos, contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da morte, os direitos patrimoniais do autor, de acordo com a Lei n.º 9.610, de 1998.