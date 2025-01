Floor Brasília 2025 abre programação para janeiro e fevereiro

O Café Cancun, no Liberty Mall, vai prestigiar a 2ª edição do Floor Brasília 2025, toda quinta-feira, até o dia 27 de fevereiro, das 19h30 às 2h. Revisitando a nostalgia das melhores baladas de Brasília, o evento promete uma experiência marcante.

A 2ª edição do Floor Brasília selecionou músicas clássicas das baladas de Brasília, apresentando DJs com diversos shows e sets. O evento terá vastas opções de comidas e bebidas com cardápios de vinhos e espumantes da importadora Del Maipo e cervejas premiums como Estrella Galicia e 1906 La Mileneuve, além de drinks exclusivos e petiscos deliciosos da Piipe.

O evento teve início na última quinta-feira (9/1) e se estende até o dia 27 de fevereiro. Na próxima quinta (16/1), quem comanda a noite é o FICO — Festival Interescolar do Colégio Objetivo; no dia 23, o DJ Tubarão apresenta um set especial dedicado à boate Zoom; e para fechar o mês a banda Salve Jorge anima a noite com o Projeto Criolina, no dia 30 de janeiro. Confira a programação abaixo.





Programação

16/1 - FICO - Festival Interescolar do Colégio Objetivo, das 19h30 às 2h.

23/1 - DJ Tubarão, das 19h30 às 2h.

30/1 - Banda Salve Jorge e Projeto Criolina, das 19h30 às 2h.





Serviço

Floor Brasília 2025

Toda quinta-feira até o dia 27 de fevereiro no Café Cancun Liberty Mall a partir das 19h30. Couvert artístico no valor de R$80 pago na entrada.