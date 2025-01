Estudantes se preparam para o programa Jovens Embaixadores 2025 em Brasília

FN Fabio Nakashima*

Estudantes selecionados para o programa Jovens Embaixadores 2025 reunidos em Brasília - (crédito: Felipe Menezes/U.S Embassy Brasilia)

Entre os dias 7 e 10 de janeiro, estudantes da rede pública de todas as regiões do Brasil participam de atividades preparatórias em Brasília antes de embarcar para os Estados Unidos (EUA) para o programa Jovens Embaixadores 2025. Promovido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, o programa reconhece estudantes do ensino médio da rede pública que se destacam por sua excelência acadêmica, domínio da língua inglesa e engajamento em projetos de impacto socioambiental em suas comunidades.

Com idades entre 15 e 18 anos, os participantes foram escolhidos entre centenas de candidatos de todas as regiões do país. Antes de embarcar para os Estados Unidos, os jovens passam por uma programação especial em Brasília, que inclui treinamentos e atividades culturais. Nos EUA, o programa terá início em Washington, D.C., onde os participantes realizarão visitas institucionais. Posteriormente, o grupo será dividido, com destino a uma das seguintes cidades: Pensacola, na Flórida, e Cleveland, em Ohio.

O Jovens Embaixadores é um programa oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos e conta com o apoio de parceiros como o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), a rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos (BNC), a Associação Grupo Mais Unidos e a SM Tour. A lista de estudantes selecionados está disponível na página oficial do programa: https://shre.ink/biGC.

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues