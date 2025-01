Sob risco de cancelamento, 'Os Simpsons' pode ter previsto o próprio fim

De acordo com o que foi noticiado, a emissora norte-americana Fox não encomendou à Disney a produção de episódios depois do 36º ano, que no momento está no ar nos Estados Unidos e deve terminar em maio. Como a animação exige tempo e planejamento criativo, os roteiristas deveriam ter começado a criação de novas tramas em novembro de 2024 para que episódios comecem a ser veiculados entre setembro e outubro deste ano.

No primeiro episódio da 36ª temporada — que, portanto, pode ser a última no formato conhecido até então —, a série, famosa por prever eventos futuros, brinca ao insinuar o próprio fim, escrito por ferramenta de inteligência artificial.

Estúdios de televisão e cinema da rede Fox, cujo canal não foi vendido e transmite Os Simpsons, foram comprados em 2019 pela Disney. Por isso, a emissora de Rupert Murdoch precisa adquirir episódios, a fim de que possam ser exibidos. Em janeiro de 2023, o canal encomendou, de uma vez, duas temporadas da série — a 35ª, exibida entre 2023 e 2024, e a atual 36ª. Nenhuma negociação foi feita desde então.