The Walt Disney Studios teve ano de ouro: confira filmes que bombaram

O início de 2025 trouxe um marco histórico para a Disney com Moana 2, que se tornou o maior sucesso do The Walt Disney Studios da América Latina. A animação superou os 906 milhões de dólares em bilheteria e é considerado o lançamento mais bem-sucedido de 2024.



Além de Moana 2, outros lançamentos da Disney se destacaram, como Divertida Mente 2. Que arrecadou 1,7 bilhão de dólares no cenário globa, e também foi considerado o oitavo maior lançamento de todos os tempos.

Deadpool e Wolverine também foi uma das estrelas da Disney em 2024, e se tornou o filme classificado para maiores de 18 anos mais bem sucedido de todos os tempos. Obteve 78% de aprovação da crítica e 94% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

Com um catálogo diversificado, a The Walt Disney Studios promete continuar a liderar o mercado audiovisual este ano. Entre os lançamentos mais esperados estão Capitão América: um novo mundo, Zootopia 2, Branca de Neve, além das novas produções das franquias como Avatar e Predador.