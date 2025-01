Entenda por que Jennie gravou álbum solo fora da Coreia do Sul

O primeiro álbum solo de Jennie, do BLACKPINK, está prestes a ser lançado, embora ainda sem data definida. O projeto, que já está “99% finalizado”, de acordo com a própria cantora, está sendo gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em uma entrevista à Billboard, Jennie explicou a decisão de criar seu álbum fora da Coreia do Sul, revelando como esse ambiente favoreceu sua liberdade criativa.

A cantora compartilhou que a escolha por Los Angeles foi uma decisão consciente, pois a cidade oferece um espaço mais tranquilo e livre das pressões constantes da imprensa e dos paparazzi que a acompanham na Coreia. “Eu definitivamente posso sair e comer onde e quando quero. É um ótimo lugar para artistas da música, com muitas pessoas que podem te inspirar”, disse Jennie, destacando a importância de estar em um ambiente que favorece o aprendizado e a exploração.

Além disso, Jennie revelou que o processo de criação do álbum foi uma experiência de autodescoberta. “Em Seul, eu estava confortável demais, em um ambiente que já havia criado. Não gostava disso. Eu queria sair da zona de conforto e me jogar nessa experiência para aprender mais sobre mim mesma”, explicou ela, refletindo sobre o impacto que a mudança de cenário teve em sua jornada criativa.

O caminho até encontrar sua verdadeira essência sonora também não foi fácil. A escolha de produtores e colaboradores para o álbum levou tempo, com Jennie e sua equipe enfrentando dificuldades para encontrar o som que realmente a representasse. O single Mantra, que deu início à sua carreira solo, foi um marco importante nesse processo, atingindo altas posições nas paradas internacionais.

Jennie também comentou sobre a experiência de trabalhar sozinha no projeto, algo que contrasta com os anos de convivência intensa com as outras integrantes do BLACKPINK. “Às vezes, sinto o peso do controle total, mas isso me ajudou a entender mais sobre quem eu sou e no que realmente me interessei enquanto artista. Foi um momento importante para olhar para minha própria jornada.”

Embora esteja imersa em sua carreira solo, Jennie está ansiosa para o retorno do BLACKPINK e para ver o que cada uma das integrantes trará para o próximo capítulo do grupo. “Estamos todas em jornadas individuais, mas sei que isso só nos fará mais fortes. Mal posso esperar para ver as versões mais poderosas de nós mesmas”, finalizou.

O que Jennie disse sobre processo de criação de álbum solo

Jennie, do BLACKPINK, compartilhou recentemente alguns detalhes sobre seu processo de criação para o aguardado álbum solo que está em desenvolvimento. Durante uma pausa no trabalho, a artista revelou para a Billboard que a jornada tem sido tão intensa quanto emocionante, com altos e baixos típicos de quem se dedica totalmente ao seu trabalho. A cantora, que começou sua carreira como trainee na YG Entertainment aos 14 anos, agora está no controle total do processo criativo, o que, segundo ela, é tanto libertador quanto desafiador.

Ao falar sobre as dificuldades de equilibrar seu trabalho com a vida pessoal, Jennie destacou a pressão de garantir que cada detalhe do álbum estivesse perfeito, afirmando que, embora a busca pela perfeição seja cansativa, ela não se permite comprometer a qualidade. “Estou tentando fazer tudo da melhor maneira possível”, disse ela, enfatizando a importância de encontrar o som certo para se expressar de maneira autêntica.

Desde que anunciou o lançamento de seu selo independente, OddAtelier, e iniciou sua jornada solo em 2024, Jennie tem se dedicado a moldar a sonoridade e a mensagem de seu álbum. Gravando a maior parte do projeto em Los Angeles, ela buscou um ambiente criativo que fosse diferente da Coreia do Sul, o que a ajudou a experimentar novos sons e colaborações. Embora tenha enfrentado desafios no início, quando precisou se adaptar a novos produtores e co-escritores, Jennie se mostrou resiliente, afirmando que o processo de encontrar sua própria voz foi uma experiência transformadora.

O álbum também reflete seu desejo de explorar sua identidade artística de forma mais completa, com influências que vão do R&B ao kpop. “Estou fazendo rap, cantando, harmonizando”, revelou. “Foi um esforço para garantir que cada música fosse algo que eu realmente amasse, sem me forçar a incluir algo apenas por conveniência.”

Com o lançamento de singles como “Mantra”, Jennie não apenas mostrou ao mundo seu potencial solo, mas também deixou claro que está pronta para conquistar novos espaços na indústria musical global. Sua visão para o futuro envolve não só a expansão de sua carreira solo, mas também a de sua gravadora, com a criação de um espaço aberto para explorar diversos projetos artísticos.

Em relação ao BLACKPINK, Jennie expressou sua excitação pela reunião do grupo em 2025, destacando como o tempo de pausa para cada membro permitiria que todos trouxessem novas experiências e energias para a próxima fase do quarteto. Embora esteja imersa em sua jornada solo, Jennie continua a valorizar o vínculo inquebrável com suas colegas de grupo, o que torna os momentos de reconexão ainda mais especiais.