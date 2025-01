Atriz de 95 anos morre após incêndio florestal em Los Angeles

Os incêndios em solo norte-americano continuam se alastrando pela cidade de Los Angeles. Dentre as 24 mortes causadas pela tragédia florestal está a atriz norte-americana Dalyce Curry, de 95 anos. Segundo a imprensa internacional, os restos mortais da veterana foram encontrados em uma das casas de Altadena.

Dalyce Curry atuou em séries, filmes e até peças teatrais como Os 10 Mandamentos, Blues Brothers, The Ten Commandments e Os Irmãos Cara-de-Pau.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A artista foi deixada em casa pela neta horas antes do início dos incêndios. Dalyce Kelley, neta de Curry, buscava encontrar a avó desde a última semana. A jovem chegou a usar as redes sociais para facilitar as buscas compartilhando com seus seguidores imagens da idosa.

Dalyce contou que chegou a ir no dia seguinte na casa da atriz. No entanto, foi impedida de entrar ao local destruído pelas chamas que se alastraram rapidamente na região.

Nas redes sociais, a moça atualizou as pessoas sobre o falecimento da avó. "Há cerca de uma hora o legista confirmou que os restos dela foram mesmo encontrados em sua propriedade", escreveu.

Em seguida, ela aproveitou para se declarar: "Tivemos uma ótima jornada. Ela impactou a minha vida de várias formas. Uma perda devastadora."

Paris Hilton tem mansão destruída por incêndios



Vale ressaltar que a mansão de Paris Hilton ficou completamente destruída pelos incêndios que atingiram a Califórnia, nos Estados Unidos. A socialite resolveu retornar ao lugar e mostrar para os seguidores como ficou a casa de praia em que viveu, em Malibu.