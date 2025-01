10 livros que serão lançados em 2025 para ficar de olho

Com romances históricos, autobiografias e o prelúdio de uma franquia pop, o mercado literário promete trazer, neste ano, novidades para o Brasil sintonizadas a grandes lançamentos mundiais.

O retorno da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, após uma década, é uma das grandes estreias do ano, com A Contagem dos Sonhos, seu primeiro romance desde Americanah. Outros destaques são as autobiografias do Papa Francisco, Esperança, e do bilionário da tecnologia Bill Gates, Código-fonte: Como Tudo Começou.

Já o prelúdio de Jogos Vorazes, Sunrise on the Reaping (ainda sem título em português), promete atrair os fãs da saga de Suzanne Collins. A história explora os eventos que antecederam os romances originais e prepara o terreno para uma adaptação cinematográfica já em produção.

Entre os lançamentos brasileiros, Adélia Prado faz seu retorno após dez anos sem publicar com O Jardim das Oliveiras. Lira Neto, com a biografia Oswald de Andrade: Mau Selvagem, que explora as contradições do icônico modernista.

Outro título com bastante expectativa em torno de seu lançamento é Como Salvar a Amazônia, de Dom Philips, finalizado por colegas do jornalista após seu trágico assassinato em 2022.

Confira a lista completa abaixo.

1. A Contagem dos Sonhos, de Chimamanda Ngozi Adichie

Getty Images Chimamanda Ngozi Adichie retorna após dez anos de seu último romance

Em março, a Companhia das Letras se soma ao lançamento global do novo livro da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. É o primeiro romance da escritora desde Americanah. O livro será lançado simultaneamente no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá.

Com dramas familiares, ambições profissionais e dilemas românticos no centro da narrativa, a mais recente obra da autora de clássicos modernos como Hibisco Roxo e Meio Sol Amarelo conta a história de quatro mulheres vivendo na Nigéria e nos Estados Unidos.

2. O Jardim das Oliveiras, de Adélia Prado

Outro retorno depois de mais de uma década é o de Adélia Prado. A poetisa mineira de 89 anos publica O Jardim das Oliveiras pela editora Record. O novo livro de poemas, após Miserere (2013), dialoga com a angústia que a autora viveu nos 10 anos em que passou sem escrever.

Autora de O coração disparado e O homem da mão seca, Adélia ganhou o Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa, e venceu o prêmio Machado de Assis no ano passado.

A escritora vive em Divinópolis e tem sido ativa nas redes sociais, onde passou a compartilhar seus poemas.

3. Meu Nome é Emilia del Valle, de Isabel Allende

Em maio, a chilena Isabel Allende volta com um romance histórico inédito, Meu Nome é Emilia del Valle. O livro será lançado pela Bertrand Brasil.

A história acompanha a jovem escritora e jornalista Emilia Del Valle, que viaja para o Chile para cobrir uma guerra civil iminente. Lá, ela conhece seu pai distante e mergulha no confronto violento no país onde estão suas raízes.

4. Esperança, de Papa Francisco

Getty Images Papa Francisco lança livro com fotos inéditas de seu acervo pessoal

Esperança, é a primeira autobiografia de um papa. Trabalhado ao longo de seis anos, o livro narra as memórias do Papa Francisco, que escreve sobre questões centrais do pontificado.

Guerras, migração, crise ambiental, políticas sociais, a condição das mulheres, sexualidade e o futuro da Igreja e das religiões são alguns temas abordados pelo pontífice na obra.

O livro, que será publicado em fevereiro pela Fontanar, conta com fotos do acervo pessoal do líder religioso.

5. Código-fonte: Como Tudo Começou, de Bill Gates

Getty Images Bilionário americano escreve sobre sua infância, primeiras paixões e aspirações

Na seara das autobiografias, a Companhia das Letras lança o relato pessoal de como Bill Gates se tornou quem é hoje: sua infância, suas primeiras paixões e aspirações.

Em Código-fonte: Como Tudo Começou, o bilionário da tecnologia relembra relações familiares, a morte repentina de seu melhor amigo na infância e a descoberta de um universo de códigos e computadores quando o campo dava seus primeiros passos.

6. Oswald de Andrade: Mau Selvagem, de Lira Neto

O jornalista Lira Neto lança em fevereiro sua biografia Oswald de Andrade: Mau Selvagem, sobre o autor de Manifesto Antropófago e Manifesto da Poesia Pau-Brasil. A obra do modernista domínio público neste ano, após completar 70 anos de sua morte.

Desde 2020, Lira Neto, que já recebeu quatro vezes o Prêmio Jabuti, se dedica a pesquisar a vida do autor do modernista.

Com estilo cinematográfico e amparado em amplo acervo documental, o biógrafo explora as contradições da personalidade de seu biografado. O livro também é lançado pela Companhia das Letras.

7. Utopia Autoritária Brasileira, de Carlos Fico

Historiador brasileiro especialista em ditadura militar, Carlos Fico lança Utopia Autoritária Brasileira pelo selo Crítica, da editora Planeta.

A obra aborda como todas as crises democráticas da república brasileira vieram dos militares. O livro reflete a ideia, para o autor equivocada, de que os militares seriam um bastião das instituições brasileiras.

8. Como Salvar a Amazônia, de Dom Philips

Acervo pessoal Morte do jornalista levou a um movimento entre colegas repórteres e editores, de diversos países, para terminar o livro

Como Salvar a Amazônia é o livro que o jornalista britânico Dom Philips escrevia quando desapareceu e foi morto ao lado indigenista Bruno Araújo Pereira, em 2022.

A morte do jornalista levou a um movimento de aliança entre colegas repórteres e editores, de diversos países, para terminar o livro — que será lançado pela Companhia das Letras em maio deste ano.

Num momento de crescente interesse internacional pela Amazônia, o jornalista produziu dezenas de reportagens sobre o bioma para o jornal britânico The Guardian e se tornou uma das principais vozes na imprensa estrangeira a documentar o avanço do desmatamento durante o governo Jair Bolsonaro.

9. Sunrise On the Reaping, de Suzanne Collins

Ainda sem título em português, Sunrise On the Reaping é um prelúdio de Jogos Vorazes, ambientado 24 anos antes dos eventos dos romances originais, começando na manhã da colheita para o 50º Jogos Vorazes.

O livro sai pela Rocco e vai virar um filme, com previsão de estreia para 2026.

10. Sem Despedidas, de Han Kang

Getty Images A sul-coreana Han Kang em discurso ao ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 2024

A editora Todavia lança a obra mais recente de Han Kang, a primeira sul-coreana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, em 2024. A autora ficou conhecida pelos romances A Vegetariana e Atos Humanos.

Sem Despedidas conta a história de uma romancista, Gyeong-ha, que viaja para Jeju a pedido de sua amiga, In-seon, para resgatar um pássaro que ela diz ter sido deixado sozinho em sua casa. A escritora é confrontada com o passado doloroso da família da amiga em relação ao massacre de Jeju, que ocorreu na Coreia do Sul em 1948.

O título deve sair ainda no primeiro semestre.