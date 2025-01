Alejandra Darín, irmã do ator Ricardo Darín, morre aos 62 anos

Conhecida por atuar em mais de de 50 novelas e séries, a atriz argentina Alejandra Dárin morreu aos 62 anos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (15/1), pela Associação de Atores Argentinos, entidade a qual a atriz presidia desde 2011. A causa da morte não foi revelada.

Alejan Darín é irmã do também ator Ricardo Darín. Deixa dois filhos: Antonia e Fausto. A Associação de Atores Argentinos, no anúncio da morte de sua presidente, ressaltou o trabalho na luta pelo reconhecimento da classe.

"Para sempre, seus colegas do Conselho Integral serão gratos por sua luta, seu compromisso inabalável e sua coragem diante de cada adversidade. Alejandra foi um exemplo de dedicação, camaradagem e amor pela nossa profissão e pelos trabalhadores culturais. Nos momentos mais complexos soube defender os valores do nosso sindicato com enorme coragem", escreveu.

Nascida em 1962, Alejandra era filiada à associação de atores desde 1973. Além de participações em novelas argentinas, sua lista de obras teatrais inclui títulos como Um Relatório sobre a Banalidade do Amor, Terra do Fogo, Um Homem Errado, Copenhague, O Livro de Ruth e o Código da Família.

"Seu legado nos inspira e nos fortalece para continuarmos construindo um futuro de direitos, paz e dignidade, com memória. A sua luta e a sua ética serão a nossa bandeira no trabalho do sindicato", completa a nota de homenagem a Alejandra.