Série documental sobre polêmicas do astro P.Diddy ganha data de estreia

A Max divulgou a data de estreia sobre a minissérie documental que retrata o caso de P.Diddy Combs, acusado de abuso sexual e exploração.

A produção, intitulada A queda de P.Diddy, estreia na plataforma em 1º de fevereiro. A série terá imagens inéditas e relatos exclusivos sobre as acusações contra o astro.

A carreira de Diddy, que era marcada por músicas de sucessos e uma influência significativa no mercado da música, foi profundamente impactada pelos escândalos criminosos.

O rapper foi preso em 16 de setembro do ano passado após enfrentar meses de processos civis que o acusam de tráfico sexual, abuso sexual e estupro.

De acordo com os promotores federais do caso, Diddy e "associados" teriam ameaçado, abusado e coagido mulheres e outras pessoas "para satisfazer seus desejos sexuais". O artista também teria forçado as vítimas a participar de atividades sexuais que eram gravadas e referidas pelo rapper como "freak offs".

Na primeira aparição no Tribunal Distrital dos EUA em Nova York, os promotores descreveram Combs como o "chefe de uma organização criminosa que abusava de mulheres, usando ameaças de violência para forçá-las a participar de orgias movidas a drogas com prostitutas".

Diversos nomes da música global também foram envolvidos no escândalo, incluindo o de Jay-Z que, no final do ano passado, foi acusado de cometer um estupro contra uma menina de apenas 13 anos. Diddy também estaria envolvido.