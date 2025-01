Lucy Dacus anuncia álbum solo ‘Forever Is a Feeling’

Após o sucesso do supergrupo Boygenius em 2023, Lucy Dacus é a primeira integrante do trio a retornar com um projeto solo. O aguardado álbum “Forever Is a Feeling”, seu quarto trabalho solo, será lançado pela Geffen Records em 28 de março de 2025.

Esse será o primeiro álbum da cantora desde o elogiado Home Video, de 2021, e marcará uma nova fase em sua carreira. Acompanhando o lançamento, Dacus fará uma turnê nacional de 13 cidades entre abril e maio.

O single principal do álbum, “Ankles”, já está disponível e ganhou um videoclipe gravado nas ruas de Paris. No vídeo, Dacus aparece em um vestido vermelho florido ao lado da atriz Havana Rose Lui, criando uma narrativa surpreendente e cheia de simbolismos. A capa do álbum, pintada pelo artista Will St. John, traz uma nova perspectiva visual da cantora, destacando sua identidade artística.

“Forever Is a Feeling” contará com colaborações de peso, incluindo Phoebe Bridgers e Julien Baker, suas parceiras no Boygenius, além de nomes como Hozier, Madison Cunningham e Blake Mills. Segundo Dacus, o projeto explora emoções intensas, como amor e desejo, com uma abordagem mais direta e confessional.

Lucy Dacus: Turnê e datas de lançamento

A turnê Forever Is a Feeling Tour começará em 16 de abril na Filadélfia e terminará em 14 de maio no Greek Theatre em Los Angeles. Alguns destaques incluem apresentações no Radio City Music Hall, no Ryman Auditorium em Nashville, e no icônico Red Rocks Amphitheatre. Katie Gavin, vocalista do Muna, será uma das artistas de abertura.

Além disso, Dacus já tem quatro apresentações intimistas marcadas para fevereiro, chamadas “Uma Noite com Lucy Dacus”, onde deve estrear faixas do novo álbum antes de seu lançamento oficial. Os ingressos para a turnê principal estarão disponíveis para pré-venda a partir de 21 de janeiro, com a venda geral iniciando no dia 24.

Com uma mistura de novas experiências sonoras e parcerias marcantes, Forever Is a Feeling promete ser um marco na carreira da artista, reforçando sua posição como uma das vozes mais relevantes de sua geração.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis