Bush anuncia shows extras para abril no Brasil, após o Lollapalooza

Em celebração ao aniversário de 30 anos de carreira da banda Bush, o grupo inglês fará uma turnê mundial que passará pelo Brasil. Após se apresentar no festival Lollapalooza 2025, em São Paulo, o conjunto fará duas apresentações solo da série de shows Loaded: the greatest hits tour.

A banda se apresenta em Curitiba, no dia 1º de abril, na Ópera de Arame, e no dia seguinte, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. Entre esta quinta (16/1) e sexta-feira (17/1), estará aberta a pré-venda de ingressos para clientes Spotify e Vivo. A compra estará disponível para o público após as 10h de sexta-feira (17/1).

Com mais de um bilhão de streams e uma indicação ao Grammy, Bush é dono de hits como The chemicals between us, Everything zen, Swallowed e Glycerine, que estarão presentes no reoertório da turnê. O grupo também anunciou que lança, ainda este ano, um novo álbum com músicas inéditas.