Gracyanne Barbosa cai de cara no chão na primeira festa do BBB 25

Diego Hypólito e Gracyanne Barbosa em brincadeira durante a primeira festa do BBB 25 - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Gracyanne Barbosa caiu de cara no chão durante uma brincadeira com Diego Hypólito na primeira festa do BBB 25, nesta quarta-feira (15/1).

A influenciadora fitness e o ginasta estavam tentando uma brincadeira onde um participante gira o outro no colo quando o acidente aconteceu.

Quando Gracyanne subiu no colo de Diego, o atleta se desequilibrou e ela bateu o rosto direto no chão, deixando os outros participantes preocupados. Apesar do susto, ninguém se machucou.

O momento foi compartilhado nas redes sociais e os internautas fizeram várias piadas com a situação.

"A Gracyanne caindo de cara no chão, to passando mal", disse uma pessoa no X, antigo Twitter. Veja o momento abaixo:

a gracyanne caindo de cara no chão to passando mal KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/TI2VGPi6xv — let. cia (@apegadaf) January 16, 2025

A responsável pela primeira festa do reality foi Anitta. A cantora esteve na casa mais vigiada do Brasil com o pai, Mauro Machado, conhecido como Painitto.