Super Urach, conheça o supermercado da produtora de conteúdo adulto

Andressa Urach é uma das proprietárias do Super Urach, supermercado localizado em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A produtora de conteúdo adulto postou cliques de sua visita à loja e afirmou que pretende expandir o negócio.

Nos comentários da publicação, os seguidores elogiaram o novo projeto de Urach. "Gerando empregos diretos e indiretos, contribuindo com a economia, etc... Parabéns!", escreveu um perfil. "Mamãe você é a Barbie mesmo. Terror do desemprego", disse outro.

A loja foi inaugurada no início de dezembro e conta com mercearia, açougue, padaria e adega, e um cantinho para fotos. "Balanço para as crianças grandes e as pequenas!", escreveu o perfil do estabelecimento com uma foto de Urach no local.

A identidade visual do supermercado inclui a silhueta da modelo, relacionando ainda mais o negócio com Urach. Além de Andressa, o negócio tem como proprietários o filho da influenciadora, Arthur Urach, e o empresário Josemir Vaz. A página do mercado tem mais de 8 mil seguidores.

Na época da inauguração, a atriz pornô afirmou que pretende voltar sua carreira para o empreendedorismo no setor varejista. O objetivo dela é transformar o negócio em uma rede de supermercados, com uma participação ativa de seus familiares.