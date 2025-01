Novo console Nintendo Switch 2 é revelado em vídeo especial

Depois de muito tempo na espera do anúncio, os fãs da Nintendo podem comemorar! Nesta quinta-feira (16/01) foi finalmente anunciado oficialmente o próximo console da empresa: o Nintendo Switch 2. O novo modelo de videogame híbrido será mantido no próximo console, com diversas atualizações, como o joy-con sendo maiores, deixando de usar os encaixes e se tornando magnéticos. Foi confirmado também que o novo console vai rodar os jogos do primeiro Nintendo Switch, tanto os digitais quanto os físicos.

Confira:





O Switch 2 não teve nenhum jogo revelado oficialmente, mas os títulos que chegam este ano devem também fazer parte do catálogo da nova plataforma. Metroid Prime 4 e Pokémon Legends Z-A são alguns dos jogos marcados para 2025, também devem rodar no Switch 2.

O Nintendo Switch 2 também deve trazer novos títulos das franquias mais amadas da gigante japonesa, com anúncios novos para Mario Kart, Zelda, Kirby e Smash Bros. Mas por enquanto não temos data de lançamento para o console, mas no próximo dia 2 de abril, a Nintendo prometeu uma Nintendo Direct exclusiva para as novidades do seu próximo videogame.

