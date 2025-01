Flagras do BBB 25: banho, troca de sunga sem toalha e mais

Flagras do BBB 25: Gêmeos João Pedro e João Gabriel no banho, Diogo Almeida trocando de sunga sem toalha e mais - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Globoplay Flagras do BBB 25

A primeira semana de BBB 25 já rendeu alguns flagras dos participantes. Neste início de reality, no entanto, todos costumam ser bem cuidadosos, seja no banho ou durante alguma troca de roupa. Por conta disso, ainda não apareceu nenhum nude mais ousado na casa mais vigiada do Brasil.

Contudo, alguns flagras se destacaram entre os internautas nas redes sociais. Um deles, mostra os gêmeos João Pedro e João Gabriel tomando banho de sunga. A cena, apesar de ser comum, atiçou a imaginação dos telespectadores que esperam ansiosamente para ver flagras mais íntimos dos irmãos. Confira o vídeo aqui.

Gêmeos João Pedro e João Gabriel no banho (Foto: Reprodução/Globoplay)

Outro destaque da semana foi Diogo Almeida. O ator mostrou suas habilidades ao trocar de sunga sem usar a toalha, como a maioria costuma fazer. Na ocasião, ele cobriu sua parte íntima com a camiseta que estava usando. Foi bastante cauteloso ao tirar e vestir a peça, tomando cuidado para não mostrar demais, mesmo ficando pelado. Veja aqui.