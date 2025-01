BBB 25: Aline e Vinícius vencem a primeira prova do líder do reality

Aline e Vinícius vencem a primeira Prova do Líder do BBB 25 - (crédito: Globo/Divulgação)

A dupla de amigos Aline e Vinícius venceu a primeira prova do Líder do Big Brother Brasil 25, seguindo a dinâmica de duplas. A prova foi realizada na noite desta quinta-feira (16/1). Além da imunidade e liderança, a dupla de amigos Aline e Vinícius levou R$ 10 mil para a casa e produtos rexona.

A prova teve dois momentos: no primeiro, as duplas escolhiam uma chave aleatoriamente para disparar - ou não - uma explosão dentro da cabine onde estava o parceiro. Passaram para a segunda fase a dupla Aline e Vinícius e Camila e Thamires.

Na segunda fase da dinâmica, as duplas foram divididas: um participante ficou responsável por montar um quebra-cabeças enquanto o outro se manteve em uma jaula, no mesmo espaço da primeira fase. Após a montagem do quebra-cabeças, os brothers tiveram que abrir um cadeado, abrir uma caixa, pegar um molho de chaves e compartilhar com o parceiro preso na jaula através de um tubo. Neste momento, o participante preso na cabine tinha que escolher a chave certa para abrir uma caixa e apertar o botão.

Logo após comemorar a vitória na primeira prova do líder do BBB25, dupla de ganhadores teve que escolher outras três duplas para ir para o VIP da casa e precisou indicar uma dupla para ir para o primeiro paredão do BBB25: Vinicius e Aline decidiram emparedar Edilberto e Raissa (pai e filha).

Na sexta-feira (17/1), os líderes vão colocar mais três duplas na mira para a segunda indicação do paredão. Segundo Tadeu Schmidt, esta é uma super liderança.

No sábado (18/1), será realizada a Prova do Anjo, que garante a imunidade ao vencedor.

No domingo (19/1), o primeiro paredão da temporada será formado – um paredão triplo, com direito a Contragolpe e Prova Bate e Volta.

Na terça-feira (21/1), a primeira dupla será eliminada do jogo.