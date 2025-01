BBB 25: Vitória Strada revela que namorado a liberou para beijar outra pessoa

Antes de entrar no BBB 25, a atriz Vitória Strada tomou precauções com seu namorado, Daniel Rocha, para evitar mal-entendidos durante o reality. Preocupada com o comportamento em festas regadas a álcool, ela conversou com Daniel e perguntou se poderia dar um selinho em Mateus Pires, seu parceiro de jogo, caso a situação acontecesse. Em uma conversa com Gracyanne Barbosa e Aline Patriarca, Vitória revelou que temia ficar bêbada a ponto de agir de forma impulsiva e, por isso, decidiu se antecipar para esclarecer a situação.

A atriz explicou, entre risos, que pediu permissão para dar o selinho a Mateus, já que não seria surpresa para ela, em uma festa animada, ele estar "muito bêbado" e a situação ocorrer. Vitória detalhou a conversa de forma descontraída, dizendo que Daniel a autorizou a dar o beijo. "Porque é a minha cara", comentou, demonstrando que esse tipo de comportamento não é algo que a assuste no contexto do jogo, mas que preferiu esclarecer tudo com o namorado para evitar desentendimentos.

Vitória e Daniel se conheceram durante as gravações do filme Recife Assombrado 2 no primeiro semestre de 2024. Desde então, o relacionamento do casal tem sido discreto, uma escolha feita para manter a vida pessoal fora dos holofotes. Daniel explicou em entrevista que a relação foi algo natural, e eles tentam viver como um "casal normal", longe das câmeras, embora agora, com Vitória no BBB, a exposição tenha se intensificado.

Apesar de sua postura reservada, Daniel se adapta à exposição gerada pela participação de Vitória no reality show. O ator, que já tem experiência com a mídia devido aos papéis em novelas históricas como Avenida Brasil e Império, afirmou que encara a situação da melhor forma possível, mantendo o equilíbrio entre a vida privada e o profissional.

