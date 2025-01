Após posar nua duas vezes, atriz estuda Teologia e se converte ao Evangelho

Após posar nua para a Playboy em 1980 e 1984, Simone Carvalho, conhecida por interpretar Elizabeth von Hoffman, a Bebê em Tieta, viveu uma reviravolta em sua vida pessoal e profissional. No auge da fama, ela fez aparições em novelas como Paraíso (1982), Tieta (1989) e Tocaia Grande (1995), além de marcar presença no júri do Cassino do Chacrinha. Sua beleza e sucesso também chamaram a atenção do futebolista Pelé, com quem viveu um breve namoro. No entanto, após esses momentos de grande destaque, Simone tomou uma decisão radical: abandonou a carreira artística.

O afastamento da mídia ocorreu após uma jornada de transformação espiritual que culminou em sua conversão religiosa no final dos anos 1990. Simone passou a se dedicar à fé e, com o tempo, se tornou pastora evangélica. Sua busca por um caminho espiritual mais profundo, no entanto, não se limitou à religião protestante, pois ela também se converteu ao catolicismo e ao judaísmo. Além disso, se formou em Teologia.

Em 2017, em uma rara aparição no programa Super Pop, Simone falou abertamente sobre seu passado na televisão. Ela reconheceu ter feito escolhas que hoje considera equivocadas e que, impulsionada pela vaidade e pela pressão da fama, fez o que ela chamou de "trabalho" para tentar conseguir novas oportunidades, inclusive na Globo. A atriz também compartilhou a dor de sua experiência de posar nua para a Playboy, revelando que seus filhos sofreram com as repercussões, especialmente quando seus colegas de escola viram a revista.

Simone Carvalho, uma das musas da pornochanchada e do diretor Cláudio Cunha. Até onde me lembrou havia se tornado evangélica. #Tieta pic.twitter.com/GUmFB3Wv7q — ? Sebastião Uellington ???? Noveleiro account (@Ti4oNoveleiro) January 16, 2025

Hoje, aos 64 anos, Simone, que atualmente atende pelo nome Simone Soares, escolheu um estilo de vida tranquilo, longe das telas e sob uma nova perspectiva. Ela se dedica a vender salgados e doces típicos israelitas na sinagoga onde frequenta e mantém uma vida discreta e de fé, longe da imagem de estrela que um dia conquistou.

A trajetória de Simone Carvalho é marcada por altos e baixos, mas também por uma profunda transformação interna. De símbolo de glamour dos anos 80 e 90 à mulher que encontrou na espiritualidade uma nova forma de viver, Simone tornou-se um exemplo de superação e mudança, refletindo sobre as escolhas de sua vida e os impactos delas sobre sua família e carreira.

O post Após posar nua na Playboy duas vezes, atriz de Tieta estudou Teologia e se converteu ao Evangelho foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.