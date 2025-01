BBB 25: Vitória Strada detona sister na casa: "Planta"

"A gente não pode ter dó de pôr ela [no Paredão] por ser uma senhora", disse Vitória Strada sobre Vilma - (crédito: Reprodução/Globo)





Vitória Strada, atriz, já começou com a língua de chicote no BBB 25. A famosa já mostrou sua insatisfação com a dupla formada por Vilma e Diogo Almeida. Ele, inclusive, já protagonizou a novela Amor perfeito, na Globo.

‘Planta’

"Não vejo ela trocando ideia com ninguém. Ela só conversa se você pergunta [algo], mas não desenvolve. A gente não pode ter dó de pôr ela [no Paredão] por ser uma senhora. Eles são os mais plantas da casa, apesar de gostar muito deles", alfinetou.

Nesta madrugada, Vitória Strada resolveu ajustar algumas coisas Mateus. A atriz já começou a ter alguns conflitos com seu parceiro no programa. A atriz também comentou que o namorado, Daniel Rocha, a liberou para beijar o amigo na casa.

"Você, quando eu digo que você é um irmão que a vida me deu, é de verdade. Eu não tenho irmão, e eu cultivo muito quem eu amo e quem está comigo… E você sabe o quanto você é especial para mim e o quanto eu amo você", disparou.

