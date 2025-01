Taylor Swift quebra recordes com edição especial de “Lover (Live From Paris)” - (crédito: TMJBrazil)

Taylor Swift, conhecida por suas conquistas impressionantes, acaba de alcançar um feito que nenhum outro artista havia conseguido nos últimos 34 anos.

Através do álbum ao vivo Lover (Live From Paris), a cantora figurou novamente no topo da Billboard 200, a principal parada de álbuns dos Estados Unidos.

O disco, que foi lançado pela primeira vez em vinil em 2023, foi relançado em uma edição especial em vinil com formato de coração, o que impulsionou suas vendas de maneira surpreendente.

A edição limitada de “Lover (Live From Paris)”, lançada em vinil com formato de coração, trouxe 202.500 unidades equivalentes de álbuns, o que garantiu ao disco a segunda posição na Billboard 200, logo atrás de “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny.

Com esse feito, o álbum ao vivo de Taylor Swift registrou a maior semana de vendas em vinil desde que a Luminate, empresa responsável pela aferição das paradas da Billboard, começou a monitorar as vendas em 1991.

Este feito não é apenas uma vitória para Swift, mas também uma marca significativa na história das paradas de álbuns. Com isso, o álbum também se tornou o álbum ao vivo com a maior posição na parada em mais de cinco anos.

A última vez que um álbum ao vivo alcançou uma posição tão alta foi com o lançamento de “Hello From Las Vegas” de Lionel Richie, que estreou na segunda posição em agosto de 2019.

Taylor Swift: Recordes de vendas e a popularidade

Além do feito impressionante nas paradas, “Lover (Live From Paris)” também consolidou a posição de Taylor Swift como uma das artistas mais bem-sucedidas da história da Billboard.

O disco se tornou o 18º álbum de Taylor a alcançar o top 10 da Billboard 200, empatando com Mariah Carey como a terceira artista feminina com mais entradas entre as 10 melhores posições da parada.

Apenas Madonna, com 23 entradas, e Barbra Streisand, com 34, possuem mais álbuns no top 10 entre as mulheres.

Com esse novo marco, Swift se aproxima ainda mais de uma das marcas mais respeitadas na indústria musical, demonstrando o apelo contínuo de sua música e sua habilidade de inovar e cativar o público.

Este feito é apenas mais uma prova do poder de sua carreira e de sua base de fãs dedicada.

O álbum “Lover (Live From Paris)” foi gravado durante o show “The City of Lover”, que aconteceu em setembro de 2019 no Olympia, em Paris. O evento foi o único show realizado por Taylor Swift para promover seu álbum “Lover”, após a turnê “Lover Fest” ser cancelada devido à pandemia de COVID-19.

O show em Paris se transformou em um especial de TV transmitido pelo canal ABC em 2020, onde Taylor apresentou um set íntimo com apenas oito músicas, todas presentes no álbum ao vivo.

Este show se tornou um marco importante na carreira de Taylor, pois foi uma das poucas oportunidades de mostrar ao vivo as músicas de “Lover” para seus fãs, além de criar um momento exclusivo e memorável, que agora continua a repercutir com a edição especial do vinil.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis