Virginia "entra na moda" com foto de biquíni na neve na Suíça

Virginia Fonseca decidiu aproveitar o inverno europeu para curtir a neve da Suíça, e, como muitos famosos, não resistiu à tendência das fotos de biquíni no frio. A influenciadora, sempre ativa nas redes sociais, compartilhou com seus seguidores a experiência de encarar temperaturas negativas para fazer a clássica imagem. "Entrei na moda de foto de biquíni na neve! Só Deus sabe o frio que eu estava sentindo aí, viu?", escreveu na legenda, mostrando que o frio não a impediu de cumprir o ritual.

O clima gelado da Suíça, com os termômetros marcando -1ºC, não foi suficiente para desmotivar Virginia, que fez questão de registrar o momento inusitado. Porém, o que ela não imaginava era que a natureza iria ajudar a dar um toque especial ao registro. "E, para completar a foto, começou a nevar!", revelou ela em tom de ironia, expressando surpresa e divertimento com a situação. A nevasca deu um charme extra à imagem, que logo encantou seus seguidores.

Apesar de todo o frio, Virginia demonstrou que, para ela, a experiência foi mais que uma simples foto, mas uma maneira divertida de se conectar com os fãs. "Eu tô tão feliz com essa foto que vocês não estão entendendo", declarou a empresária, evidenciando o bom humor e a leveza com que encarou a situação.

Com mais de 43 milhões de seguidores no Instagram, Virginia compartilha seu estilo de vida com seus fãs, mostrando tanto os momentos glamorosos quanto os descontraídos. A postagem sobre a foto na neve é apenas mais um exemplo de como a influenciadora sabe engajar seu público com humor e autenticidade, sem perder a chance de gerar interação nas redes sociais.