Gracyanne diz que médica do BBB 25 fez alerta sobre alimentação

A alimentação de Gracyanne Barbosa no Big Brother Brasil 25 tem gerado bastante repercussão, especialmente após a orientação da médica do programa sobre seus hábitos alimentares. A musa fitness, conhecida por seu estilo de vida saudável, teve dificuldades para se adaptar à dieta fornecida pela produção.

Durante uma conversa com outros participantes, Gracyanne revelou que estava com problemas digestivos devido à mudança repentina de alimentação. "Hoje a médica me chamou porque eu vomitei", contou ela, explicando que seu organismo ainda não estava acostumado com os alimentos oferecidos no confinamento.

A especialista sugeriu que ela se restringisse a uma dieta simples, composta apenas por arroz e feijão, para ajudar a estabilizar seu corpo. No entanto, Gracyanne mostrou que tem uma abordagem mais flexível, afirmando que, embora tenha sido orientada a seguir essa recomendação, ela não pretende se limitar a isso. "Não vim aqui para ser diferente. Se estou na xepa, estou com todo mundo", afirmou, demonstrando seu espírito de solidariedade com os outros confinados.

Mesmo com as dificuldades iniciais, a influenciadora acredita que seu corpo logo se ajustará à alimentação do programa. "Vai fazer falta para todo mundo, mas já, já o estômago fala ‘Ah, é isso? Então tá!'", brincou ela, com otimismo sobre a adaptação. Gracyanne é conhecida por sua dedicação ao corpo e à saúde, e suas declarações sobre o processo de adaptação alimentar refletem sua resiliência e senso de equipe.