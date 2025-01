Grammy 2025: Conheça os indicados, data e como assistir

O Grammy 2025, maior premiação da música dos Estados Unidos, ocorrerá no dia 2 de fevereiro de 2025, em Los Angeles.

A cerimônia será transmitida ao vivo pela TNT e pela plataforma de streaming Max no Brasil.

A principal atração do evento será arrecadar fundos para ajudar no combate aos incêndios florestais que afetam a Califórnia.

Entre os artistas indicados estão Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Charli XCX, e Anitta, que concorre ao prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino com Funk Generation, lançado em 2024. Esta é a segunda indicação de Anitta ao Grammy.

Principais Categorias

Gravação do Ano : Beyoncé, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, entre outros.

: Beyoncé, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, entre outros. Música do Ano : Billie Eilish, Lady Gaga & Bruno Mars, Beyoncé, e mais.

: Billie Eilish, Lady Gaga & Bruno Mars, Beyoncé, e mais. Álbum do Ano : Beyoncé, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, entre outros.

: Beyoncé, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, entre outros. Melhor Performance Solo Pop : Sabrina Carpenter, Charli XCX, Billie Eilish, entre outros.

: Sabrina Carpenter, Charli XCX, Billie Eilish, entre outros. Melhor Álbum de Pop Latino : Anitta, Luis Fonsi, Shakira, Kali Uchis.

: Anitta, Luis Fonsi, Shakira, Kali Uchis. Melhor Performance de Rap: Kendrick Lamar, Cardi B, Eminem, entre outros.

O Grammy também é conhecido por seus momentos de performances emocionantes. Em 2024, grandes artistas como Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo e Travis Scott brilharam no palco da premiação.

Para 2025, ainda não foram divulgados os detalhes completos sobre os artistas que irão se apresentar, mas espera-se que grandes nomes da música mundial tenham suas performances ao vivo durante a cerimônia.

As apresentações ao vivo sempre são um dos maiores atrativos do evento, com cenas que frequentemente se tornam virais e marcam o imaginário dos fãs de música ao redor do mundo.

Em termos de categorias, o Grammy 2025 promete continuar a honrar a diversidade musical. Com artistas de diferentes gêneros como pop, rap, R&B, country, jazz e música eletrônica competindo nas principais premiações, a noite será um verdadeiro espetáculo de talentos e diferentes sonoridades.

No final das contas, o Grammy é mais do que uma competição entre artistas; é uma celebração da música como forma de expressão, união e emoção.

Em resumo, o Grammy de 2025, além de ser um evento de grande porte no cenário musical, terá a responsabilidade de refletir as mudanças sociais e culturais, destacando artistas que estão moldando o futuro da música.

Com a participação de nomes como Beyoncé, Taylor Swift, Anitta e muitos outros, a cerimônia promete ser um dos momentos mais memoráveis da música contemporânea. Prepare-se para acompanhar essa noite de grande emoção, talento e reconhecimento!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis