BBB 25: Cirurgiã expõe ‘antes e depois’ de Giovanna

Antes de entrar no BBB 25, Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, passou por uma transformação estética que chamou atenção nas redes sociais. Realizada em 2023, a cirurgia foi registrada pelos cirurgiões em seus perfis de Instagram. A Dra. Katiuscia, responsável pelo procedimento, explicou que Giovanna optou por uma cirurgia ortognática bimaxilar para corrigir deformidades na mandíbula, além de uma rinoplastia para modificar a estrutura nasal. O objetivo era melhorar tanto a estética quanto a funcionalidade.

A cirurgia ortognática ajudou a corrigir um problema estético comum, o sorriso gengival, em que a gengiva superior fica visível demais ao sorrir. Embora essa condição não afete a saúde bucal, ela pode gerar desconforto por comprometer a harmonia facial. Segundo a doutora, o procedimento, realizado em conjunto com o Dr. Augusto Pary, visava não só melhorar a aparência de Giovanna, mas também melhorar a oclusão e a respiração, frequentemente prejudicada por esse tipo de deformidade.

Diferente de procedimentos estéticos superficiais como a harmonização facial, a cirurgia ortognática é uma intervenção cirúrgica e definitiva, com impacto direto na posição dos ossos maxilares e no formato do nariz. Além disso, a intervenção tem benefícios funcionais, como a melhoria da respiração, que muitas vezes é comprometida por anomalias na mandíbula. A equipe de Giovanna contou com profissionais de diversas áreas, incluindo um fisioterapeuta, um anestesista e dois ortodontistas.

No BBB 25, a transformação de Giovanna foi um dos assuntos comentados pelos participantes. Alguns a consideraram uma das mulheres mais bonitas da edição, um reflexo da confiança renovada após a cirurgia. A mudança física gerou grande repercussão, com muitos reconhecendo a diferença visível no seu semblante.

