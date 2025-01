Barack Obama e Jennifer Aniston: atriz desmente rumores sobre possível romance

Em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live veiculada no ano passado, a atriz Jennifer Aniston negou rumor que ressurgiu nas últimas semanas sobre possível caso que teria com o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama . O boato voltou à tona após Michelle Obama, esposa do democrata, ter faltado na posse de Trump nesta segunda-feira (20/1).

Durante o talk show do dia 3 de outubro de 2024, o apresentador mostrou à atriz do seriado americano Friends edição da revista In Touch que havia saído, à época com título “A verdade sobre Jen & Barack”, a capa da publicação estampava que a ex-primeira-dama teria sido “traída” enquanto Aniston roubava “a atenção do marido dela”.