A inspiração pra “Menino Bonito” de Rita Lee

O icônico sucesso “Menino Bonito”, lançado por Rita Lee durante sua fase com a banda Tutti Frutti, carrega uma história pessoal e intimista que remonta a um dos momentos românticos da artista. A música, que conquistou fãs por sua melodia e letra cativante, tem uma inspiração que remonta ao relacionamento de Rita com João Ricardo, integrante do famoso grupo Secos & Molhados.

Em entrevista ao canal Corredor 5, Lee Marcucci, baixista da Tutti Frutti, revelou detalhes sobre como a canção surgiu. Durante um período de trabalho intenso da banda no Hotel Santa Teresa, no Rio de Janeiro, Marcucci conversou com Rita Lee durante o café da manhã e fez a pergunta que esclareceria a origem da música. “No café da manhã, perguntei para quem ela fez essa música. Ela disse que foi para o João Ricardo. Eles tiveram um caso, e a música nasceu disso”, contou Marcucci, revelando uma faceta pessoal da cantora que poucos conheciam na época.

Essa história foi também mencionada por Ney Matogrosso, ex-vocalista do Secos & Molhados, que, em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, relembrou a época em que Rita e João Ricardo namoraram. Ney descreveu a relação deles de forma sutil, observando a presença constante de Rita ao lado de João Ricardo e a intimidade que existia entre os dois, embora ele não se aproximasse, pois “era a namorada do outro”, como ele próprio explicou.

Na época, Rita Lee ainda não havia conhecido Roberto de Carvalho, com quem mais tarde formaria uma sólida parceria musical e também se casaria. A relação com João Ricardo, no entanto, se tornou uma das inspirações para uma das músicas mais emblemáticas de sua carreira.

Além disso, Ney Matogrosso comentou sobre a primeira impressão que teve de Rita Lee. Ele recordou com humor a primeira vez que a viu, dizendo: “Ela estava vestida de noiva na televisão e grávida. Eu pensei: ‘Quem é esta criatura tão abusada?’”, provocando risos e revelando o impacto que Rita causava naqueles que a conheciam na época.