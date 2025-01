Jennie anuncia parcerias com Dua Lipa, Doechii e Childish Gambino no 1° álbum solo

A cantora Jennie, do grupo de kpop Blackpink, surpreendeu os fãs, na noite desta terça-feira (21/1), com o anuncio do primeiro álbum solo, em duas postagens no perfil dela no Instagram. Intitulado Ruby, o projeto será lançado no dia 7 de março.

Leia mais: O que Jennie disse sobre processo de criação de álbum solo



Junto a revelação do nome do disco, a artista também divulgou as parcerias das músicas. Grandes nomes da indústria musical, como Dua Lipa e Childish Gambino, estão presente no projeto. [Veja a lista completa abaixo] No entanto, a tracklist não foi revelada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após o anuncio, o nome do álbum e da cantora ficaram entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Fãs do Blackpink foram a plataforma para celebrar a notícia. "Até a data escolhida é bonita e chique. Essa Jennie arrasa, né", comentou um perfil.

"Só participações boas. Ruby, tu hitou!", escreveu outro usuário.

Participações no álbum Ruby, da Jennie

• Dua Lipa

• Childish Gambino

• Kali Uchis

• Doechii

• FKJ

• Dominic Fike