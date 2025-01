Mari Ávila, ex de Andressa Urach, rebate críticas por namoro aberto

A criadora de conteúdos adultos que é musa do OnlyFans e top 1 na plataforma Privacy, rebateu as críticas pelo namoro com Luan Sousa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mari Ávila usou suas redes sociais, e deu detalhes acerca do seu mais novo relacionamento. A criadora de conteúdos adultos que é musa do OnlyFans e top 1 na plataforma Privacy, rebateu as críticas pelo namoro com Luan Sousa.

Através dos Stories do Instagram, a ex-namorada de Andressa Urach reagiu após um seguidor ter apontado os julgamentos de outros internautas sobre o estilo não-monogâmico introduzido na sua nova relação é semelhante a que é monogâmico e pode ser traído. Ela, então, foi sincera ao abordar o assunto.

"Essa é a única diferença de quem essa é a única diferença de quem já combina ter um relacionamento aberto antes. Porque não rola chifre, e relacionamento aberto com consenso, não é aberto sem saber", disparou Mari Ávila. "Eu já tive um relacionamento aberto também", respondeu Luan Sousa, que estava ao lado dela, na ocasião.

"Sou do job"

"Eu também já tive um relacionamento aberto sem eu saber, e é por isso que eu prefiro algo já consensual, porque assim não toma gaia", disse Mari Ávila. Na legenda, ela acrescentou: "E eu digo isso com propriedade, porque sou do job há oito anos, o que mis tem é casado contratando (é tipo 8% do público)".

O post Mari Ávila, ex de Andressa Urach, rebate críticas após assumir namoro aberto: "Sou do job" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.