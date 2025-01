Post Malone lança edição limitada de Oreo

Post Malone, uma das maiores estrelas da música atual, revelou sua colaboração mais recente nesta quarta-feira (22/01), mas desta vez não é com outro artista.

O cantor e compositor se uniu à marca Oreo para criar uma edição limitada do famoso biscoito, introduzindo uma novidade nunca antes vista: um recheio com sabores combinados e textura inovadora.

Fã declarado de Oreo desde a infância, Post Malone abraçou a oportunidade de criar sua própria versão do biscoito com entusiasmo. “Quem não gostaria de criar seu próprio Oreo? Não consegui acreditar quando recebi a proposta,” compartilhou o artista.

Did I create the best @OREO ever? These new OREO Cookies hit shelves 2/3 #ad pic.twitter.com/ODNkyGvFED

— Post Malone (@PostMalone) January 22, 2025