Projeto que reúne música, gastronomia e artesanato chega ao Paranoá

Entre esta quinta-feira (23/1) e este domingo (26/1), o projeto Arte na Praça - Paranoá promete movimentar a região administrativa ao integrar cultura, lazer e economia criativa em um evento projetado para fomentar o turismo. A iniciativa, que ocorrerá na Praça Central, terá apresentações musicais, área gastronômica e exposição de produtos artesanais.

No primeiro dia do projeto, as atrações musicais serão DJ William Executivo, BTK 10 Bancas, Beto Severo e Msid, Fernando Mangabeira e Wendel Borges. No dia seguinte, será a vez de Edmo Nogueira, DJ Kaka, Soul Favela Mc’s e Nicácio X, Sete Meia Um, Crush Retrô e Paulo Oliveira. No sábado, DJ Diego Santos, Resiliência, Carol Bastos, Diga How, Gotham, Markin Almeida e Diego Mel irão se apresentar, enquanto o último dia será encerrado por DJ Chikão, Yure Araújo, Real Samba, Alan Victor, Som A+ e Marcus Silva.



“O festival tem como objetivo atrair turistas e moradores interessados em experiências culturais enriquecedoras, enquanto estimula o fluxo de visitantes e promove a economia local”, destaca, em nota, Tiago Santos “TG”, um dos produtores do evento.