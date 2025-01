Ben Harper & The Innocent Criminals se apresentam no Brasil em abril

O artista Ben Harper e o quarteto The Innocent Criminals irão se apresentar em Curitiba no dia 12 de abril e seguirão para São Paulo, no dia 15, Florianópolis, no dia 18, e Rio de Janeiro, no dia 19. Os ingressos estarão disponíveis para a compra pelo site Eventim a partir desta quinta-feira (23/1), com valores entre R$50 a R$760.

LyNDoN lança videoclipe da música "Intento"

Composto por Oliver Charles, Alex Painter, Darwin Johnson e Chris Joyner, The Innocent Criminal convidará para suas performances nesta série de shows o artista e surfista, Donovan Frankenreiter. O músico californiano se destaca por conseguir se conectar com o público por meio de suas canções que misturam grooves descontraídos e letras filosóficas.

CCBB Brasília recebe edição especial do Favela Sounds

Reconhecido como um dos compositores mais versáteis dos anos 2000, Ben Harper tem marcado na sua carreira a bravura sonora e o ativismo social. Ganhador de três prêmios Grammy, gravou 1como Harry Styles, John Mayer e Ringo Starr.