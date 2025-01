Brasília recebe exposição de lanternas coreanas nesta sexta (24/1)

Após o sucesso de público no Rio de Janeiro e em São Paulo, com mais de 100 mil visitantes em cada estado, a exposição imersiva Luzes da Coreia - Festival de lanternas coreanas chega nesta sexta-feira (24/1) ao primeiro piso do Shopping Pátio Brasil. Os ingressos que custam R$8 (meia-entrada) e R$16 (inteira), podem ser adquiridos no local ou pelo Sympla.

A mostra, que é composta por mais de mil lanternas, recebe túneis coloridos formados por lanternas de seda originais da cidade coreana Jinju, que desde 2003, sedia um dos mais tradicionais festivais culturais do país. Ao sair do túnel, o público é apresentado a uma lua em 3D, instalações, fotos e vídeos da cidade e do festival.

Além das lanternas, os visitantes podem conhecer e experimentar os Hanboks, trajes típicos do país asiático. Organizada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil, a exposição, que ficará em cartaz até o dia 24 de abril, também marca a presença do mascote de Jinju, a lontra de 3 metros de altura, Hamo.