Filme brasiliense é selecionado para mostra de cinema em Berlim

O filme brasiliense A natureza das coisas invisíveis teve a notável oportunidade de ser exibido em um dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo, o Berlinale. Dirigido por Rafaela Camelo, o longa-metragem participará na 75ª edição do festival de Berlim na categoria Generation, que destaca produções que exploram o universo das crianças e adolescentes. Apesar das boas notícias, a equipe ainda busca financiamento para cobrir os custos da viagem à Alemanha.



Ao Correio, o assistente de direção Deni Moreira destaca os aprendizados que adquiriu após essa experiência. Trabalhar com atrizes mirins fez com que Deni relembrasse a importância de criar um espaço de diálogo mais sensível, onde as crianças pudessem se expressar livremente, respeitando o ritmo de cada uma. “Para mim, trabalhar com crianças como assistente de direção foi uma experiência transformadora e desafiadora. O universo infantil possui uma energia única, onde a imaginação e a autenticidade se encontram de forma pura e direta. Estar nessa função e nesse espaço exigiu, acima de tudo, sensibilidade e paciência para criar um ambiente seguro e acolhedor”, afirma.

O enredo sensível, combinado a uma fotografia delicada, dá vida a esta obra. As férias escolares são, em essência, momentos de descanso e diversão — especialmente para uma criança. No entanto, nesta narrativa, as duas protagonistas se encontram presas a um ambiente monótono: um hospital. Glória, interpretada pela jovem Laura Brandão, é uma garota de apenas 10 anos que se vê obrigada a acompanhar sua mãe, a enfermeira vivida pela atriz Larissa Mauro, durante seus turnos no hospital. Os extensos corredores de espera tornam-se o ponto de encontro de Glória e Sofia (Serena), que juntas enfrentam desafios e dores nesse momento.



Para Isabella Baroz, atriz que interpreta Tereza no filme, a sessão a qual o longa-metragem será exibido é o encaixe perfeito, pois este trabalho foi um intercambio entre o mundo infantil e o adulto." Sou uma pessoa que acredita muito na juventude, nos novos ares e nos movimentos que eles geram. A mostra Generation é algo bonito de se ver, porque além de mostrar vivências da juventude, alimenta também o diálogo entre o público infanto juvenil - entre si - e com outras faixas etárias", conta.

Deni vê a participação no festival como um marco para um artista; estar presente em um dos palcos mais relevantes do cinema mundial é motivo de orgulho tanto para ele quanto para Brasília. “Para nós é uma oportunidade de dialogar com diferentes olhares, estilos e perspectivas. Além disso, é um momento de dar visibilidade à nossa cultura, às histórias que contamos, ao nosso olhar e perspectiva. Queremos mostrar ao mundo a riqueza do cinema brasileiro”, afirma.



O interesse em participar de eventos como este e celebrar produções que conseguem alcançar lugares de prestígio é fundamental, especialmente diante da dificuldade de encontrar patrocínio ou financiamento para viabilizar projetos culturais no Brasil. “Para nós, artistas, buscar financiamento, patrocínio e participar de editais é quase tão desafiador quanto o próprio processo criativo. Muitas vezes, passamos mais tempo articulando maneiras de viabilizar nossos projetos. A concorrência é enorme, e o processo exige um preparo técnico e burocrático significativo para a realização efetiva do projeto”, explica Deni.

Portanto, a equipe segue em busca de subsídio para conquistar este feito, a vaquinha online pretende alcançar o valor de R$30 mil para cobrir custos de passagem e alimentação. Deni e Isabella se uniram para representar o Brasil em um importante evento, que marca não só suas vida, mas também a história do cinema candango. "Sou uma mulher negra de periferia, cria de São Sebastião - DF, fiz o ensino regular todo nessa RA que me formou e que eu tenho tanto orgulho de ser filha. Então, pra mim é além de representar Brasília, é honrar a minha quebrada, meus familiares, as que vieram antes de mim", diz Isabella.