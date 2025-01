Oscar 2025: saiba quais são as indicações de melhor atriz

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou, nesta quinta-feira (23/1), a lista de indicados ao Oscar 2025. Uma das categorias contempladas na premiação foi o de melhor atriz. Veja a lista das indicadas:



Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - A substância

Fernanda Torres - Ainda estou aqui

The nominees for Actress in a Leading Role are... #Oscars pic.twitter.com/dblhIv7FnO — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

A cerimônia de premiação ocorre em 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, Estados Unidos.



Conheça as indicadas

Cynthia Erivo nasceu em 8 de janeiro de 1987 em Londres, na Inglaterra. Ela é atriz e produtora. Em Wicked, lançado em 2024, Cynthia é protagonista e interpreta Elphaba, que é uma jovem incompreendida por causa da rara pele verde. O obra mostra a improvável amizade formada por Elphaba com uma estudante popular chamada Glinda.

Karla Sofía Gascón nasceu em 31 de março em 1972, em Alcobendas, na Espanha. Ela interpreta a personagem-título no filme Emilia Pérez. Ela é a primeira mulher trans a ser indicada ao Oscar de melhor atriz. O longa conta a história de uma advogada que aceita a proposta de ajudar o chefe de um cartel a abandonar o crime e realizar o sonho secreto de se transformar na mulher que sempre desejou ser. Karla interpreta o "chefão" do narcotráfico no México que quer mudar de sexo e de vida.

Mikey Madinson nasceu em 25 de março de 1999, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela interpreta Anora, uma prostituta do Brooklyn que casa com o filho de um oligarca russo. Assim que a notícia chega à Rússia, o conto de fadas é ameaçado quando os pais partem para Nova York para anular o casamento.

Demi Morre nasceu em 11 de novembro de 1962, em Roswell, no Novo México. Ela interpreta Elisabeth Sparkle no filme A substância. O longa retrata a história de uma celebridade de programa de aeróbica que enfrenta um golpe quando seu chefe a demite. Então, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada.

Fernanda Torres nasceu em 15 de setembro de 1965, no Rio de Janeiro. Em Ainda estou aqui ela interpreta Eunice Paiva. A obra é baseada no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre o próprio pai, o deputado federal Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), que foi preso e morto durante a ditadura militar. Após a morte do marido, Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres) precisa mudar de vida e vira advogada e ativista de direitos humanos.