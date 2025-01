André Luiz Oliveira alerta que o Oscar não pode ser só celebração

O filme Ainda Estou Aqui levou o Brasil para o centro das atenções na temporada de premiações, conquistando três indicações ao Oscar. Para o cineasta André Luiz, esse reconhecimento internacional é motivo de celebração, mas também um alerta sobre os desafios enfrentados pelo cinema nacional.

André Luiz enfatiza que a conquista merece celebração, especialmente pela relevância de abordar um período sombrio como a ditadura militar no Brasil. Além disso, ele aponta as dificuldades do setor: “A gente não tem sala de exibição, as salas são ocupadas pelo cinema estrangeiro.”

“Com seu impacto global e abordagem corajosa, Ainda Estou Aqui não só celebra o talento brasileiro, mas também provoca reflexões essenciais sobre a história do país e o papel da cultura na sociedade,” conclui o cineasta.