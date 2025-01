Cantora Pitty posa de topless após anunciar fim de casamento

Através do Instagram, a cantora reuniu registros do momento de descanso antes de realizar sua apresentação no Festival de Verão Salvador - (crédito: Reprodução/Instagram/@pitty)

Pitty usou as redes sociais nesta última quinta-feira (23), e roubou a cena entre os seguidores ao publicar uma série de cliques de biquíni, durante um momento de lazer na praia na cidade de Arembepe, na Bahia.

Através do Instagram, a cantora reuniu registros do momento de descanso antes de realizar sua apresentação no Festival de Verão Salvador, que acontece no próximo final de semana.

"Sal na cabeça, no corpo, frutinhas maravilhosas, o azul que só tem lá, ‘bunda rosa’, reload de dendê e relax que faz tempo não tinha. Me sinto pronta", escreveu Pirry na legenda da publicação. Em um dos cliques, a artista surgiu apenas de topless, de costas para a câmera, em que evidenciou as curvas definidas.

"Que delícia"

Nos comentários, os seguidores preencheram a publicação de elogios. "Que delícia de carrossel, mãe! A Bahia realmente dá um reload na gente, né? Um axé que move mundos! Bom demais te ver sorrindo e aproveitando assim", disse uma. "Que mulher maravilhosa", escreveu outra. "Essa mulher é muito gata", disparou uma terceira. "Que delícia, que frescor", acrescentou uma quarta.

Na última semana, a artista anunciou o fim do seu casamento de 14 anos com Daniel Weksler, baterista do NX Zero. Os artista começaram a namorar em 2006, se casaram em 2010, e se tornaram pais de Madalena Weksler, nascida em 2016.